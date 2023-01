Joe Manganiello es una persona 'muy seria y directa'

La actriz Sofía Vergara se alegra enormemente de haber accedido a darle una oportunidad a Joe Manganiello a pesar de sus dudas iniciales porque con el tiempo él le ha demostrado que es mucho más que una cara bonita.

"No es el típico hombre atractivo. No es vanidoso. Es una persona seria, muy directa y que se adapta a todo. Además, no bebe. Y eso es maravilloso porque significa que no le gusta salir de fiesta, puede sentarse a la mesa para cenar con mi familia y pasarse así horas. Le gusta bromear y beber café colombiano", explica la intérprete en el número de noviembre de la revista InStyle.

Publicidad

Joe -con quien Sofía se casará este mes de noviembre en Miami- ha demostrado ser además una muy buena influencia tanto para su prometida como para su entorno.

"Se cuida mucho, y eso me ha inspirado no solo a mí, sino también a mi hijo y a todos los que nos rodean", afirma.

Ahora la colombiana -que se casó por primera vez cuando tenía 18 años con el padre de su hijo Manolo- se siente muy emocionada ante la perspectiva de pasar de nuevo por el altar a una edad más madura.

"Me casé siendo muy joven. Ahora estoy en una situación completamente diferente. Tengo 20 años más. He vivido toda una vida en ese tiempo. Y este será el primer matrimonio de Joe, así que a él también le hace mucha ilusión. El único problema es la lista de invitados", añade.