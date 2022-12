Joan Rivers hubiera contemplado el suicidio de haber padecido alzheimer

Aunque su muerte a los 81 años a causa de las complicaciones derivadas de una operación de cuerdas vocales resultó completamente inesperada, Joan Rivers era consciente de los estragos que el paso del tiempo había comenzado a causar en su salud, hasta el punto de preferir acabar con su propia vida antes de tener que sufrir las consecuencias de una enfermedad como el alzheimer.

"Si acabo teniendo alzheimer, lo siento, pero no contéis conmigo. Me preocupa subirme al escenario y terminar contando el mismo chiste tres veces. No quiero que la gente pueda decir de mí: 'Estaba comiendo puré de patata y ensuciándose hasta las cejas'", confesó la estrella televisiva en una de sus últimas entrevistas, según informa el periódico The Sun.

Finalmente, fue un fallo cardiorrespiratorio durante una intervención rutinaria lo que sumió a la incombustible humorista en un coma inducido del que ya no despertaría, antes de fallecer este jueves. Una investigación ha sido puesta en marcha para aclarar las causas de su muerte después de practicarle una autopsia que resultó no concluyente.

Los admiradores de Joan pudieron darle un último adiós este domingo durante una ceremonia celebrada en el templo Emanu-El de Manhattan, hasta donde quisieron acercarse un gran número de rostros conocidos para acompañar a Melissa (46), única hija de la presentadora, y a su nieto Cooper (13).