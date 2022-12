Jessie J se considera una mujer 'muy sexual'

El último álbum de la cantante Jessie J, 'Sweet Talker', está plagado de obscenidades, algo que ella considera todo un reflejo de su propia mentalidad.

"Estoy disfrutando de mis 26 años, soy una mujer muy sexual. A nadie se le escapa que me siento muy segura de mí misma y que me gusta divertirme. La mayor lección que he aprendido en los últimos dos años es que lo que quiero no es siempre lo que necesito", reveló la artista a la edición estadounidense de la revista OK!

A día de hoy la artista puede presumir de haber alcanzado un equilibrio en el plano personal que le ha otorgado incluso la seguridad para hablar públicamente de su vida sentimental con el objetivo de atajar de una vez por todas los rumores sobre su bisexualidad, una condición sexual con la que no se identifica pese a haber mantenido relaciones con hombres y mujeres en el pasado.

"Estaba empezando a sentirme frustrada con el hecho de que mi sexualidad me definiese como artista. De puertas para adentro soy la mujer que siempre quise ser, deseo tener un marido e hijos algún día, un futuro común al de la mayoría", añadió.

La nueva madurez de Jessie se refleja de una manera muy clara en la seriedad con la que empezó a tomarse su salud hace ya algún tiempo, tras el derrame cerebral que sufrió cuando solo tenía 18 años.

"Ha sido una gran batalla, pero finalmente he aprendido a equilibrar las distintas situaciones y he logrado adaptar mi dieta y mi estilo de vida a mi carrera", declaró.