Jessie J escribió una carta a Justin Bieber para mostrar su apoyo

Justin Bieber ha encontrado un gran apoyo en la cantante Jessie J, que intentó ponerse en contacto con el artista cuando sus problemas personales y legales empezaron a aflorar. La artista le escribió entonces una carta a mano en la que quiso hacerle ver que era un chico "increíble" y en la que le aconsejaba que no se dejase pisotear por sus detractores ni por los paparazi.

"Sentí que era mi deber. Le escribí una carta a mano, a la vieja usanza. Fue como, '¡estoy aquí, y eres increíble'. Es muy joven y tiene mucha presión encima. Es fácil para la gente comentar desde fuera, pero ellos no ven lo que vemos nosotros. Cuando ven una foto nuestra, no están viendo a los centenares de personas que nos presionan, golpean y abuchean. A veces esa gente cuyo comportamiento no ves con buenos ojos es la que más ayuda necesita", reveló la cantante al periódico The Sun.

Publicidad

Jessie J decidió finalmente no enviar la carta porque pensó que podría resultar inapropiada, ya que no conocía personalmente a Bieber. A pesar de todo, la artista lanzó un mensaje de apoyo al cantante, diciéndole que estaba disponible para hablar si le apetecía.

"Pensé que no me correspondía a mí enviarle aquella carta. Conozco a algunas personas que lo conocen, así que podrían habérsela dado. Pero en lugar de eso aproveché para hacerle saber que estaba disponible para hablar si lo necesitaba, al igual que he hecho ya con otros artistas", explicó la cantante.

Con BangShowbiz