Jennifer Lopez y Ryan Guzman estarían empezando una relación

La cantante Jennifer Lopez y su compañero de reparto en la película 'The boy next door', Ryan Guzman, demostraron que su buena química en pantalla es igual de potente en la vida real en la fiesta ofrecida por Weinstein Co. y Netflix este domingo en Los Ángeles tras la entrega de los Globos de Oro, durante la que ambos se mostraron muy cariñosos, según informa el periódico New York Post.

"En un punto de la velada, Ryan se recostó en el sofá y puso su brazo alrededor de los hombros de Jennifer", explicó al mismo medio un testigo presencial, que también pudo ver a la pareja abandonando junta la celebración en compañía del mánager de la polifacética estrella, Benny Medina.

La teoría de un posible nuevo romance de Jennifer -que puso punto final a su relación de dos años con Casper Smart el pasado mes de abril- se ve respaldada por la complicidad de la que ha hecho gala con Ryan en cada una de sus apariciones públicas, y especialmente en la alfombra roja de los Globos de Oro, durante la que el joven actor aseguró que la cantante tiene "mucho amor que dar".

Pero esa no ha sido la primera vez que ha expresado su sorpresa por la actitud cercana y humilde de la que hizo gala Jennifer durante el rodaje de su última película, que ha logrado convencerle de que su compañera de reparto es una "mujer increíble".

"Es una mujer increíble. Me lo pasé muy bien bromeando con ella y llegando a conocerla como persona. Me di cuenta de que ese estigma, que sea una diva, no es cierto. Es simplemente Jennifer, no J.Lo o cualquier otra cosa, ahora puedo respetar eso. Siento un respeto completamente nuevo hacia ella", explicaba Ryan a Too Fab.

Por: Bang Showbiz