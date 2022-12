Jennifer Lopez y Casper Smart viajan juntos a la India

O bien Jennifer Lopez y Casper Smart son la expareja mejor avenida de la historia, o bien han decidido dar una nueva oportunidad a su relación sentimental y celebrarlo por todo lo alto con un viaje a la India, donde se les ha podido ver juntos a su llegada al aeropuerto de Udaipur este jueves, según informa el periódico Daily Mail.

Jennifer se encuentra en el país asiático para acudir a la boda del multimillonario Sanjay Hinduja y la diseñadora Anu Mirchandani, durante la que ofrecerá una actuación musical por la que se habría embolsado 2 millones de dólares (1.7 millones de euros) y en la que se espera que Casper la acompañe como parte de su cuerpo de bailarines.

Publicidad

Las alarmas sobre una posible reconciliación de la estrella de la música y su exnovio saltaron después de que se dejaran ver juntos en público en dos ocasiones distintas en apenas siete días: primero en el Hotel Café de Hollywood y más tarde en el concierto que Big Sean ofreció el pasado sábado en Los Ángeles, donde se les pudo ver bailando muy animadamente en primera fila en compañía de Demi Lovato y Wilmer Valderrama.

De confirmarse que Jennifer y Casper han retomado su relación significaría que la cantante no ha logrado cumplir su propósito de permanecer soltera durante una larga temporada para "conocerse mejor a sí misma" después de años encadenando noviazgos sin descanso.

"Ahora mismo estoy sola. Tengo la impresión de que me hacía falta un poco de tiempo para mí misma. Me he pasado la vida saltando de una relación a otra y necesitaba un paréntesis. Necesito tiempo para relejarme y conocerme a mí misma, disfrutar de mis hijos y dedicar tiempo a mis amigos en vez de meterme de inmediato en una nueva relación", declaraba la diva del Bronx en el programa 'Meredith Vieira Show'.

Bang Showbiz.