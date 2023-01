Jennifer Lopez utilizó su gira 'Dance Again' para superar su divorcio de Marc Anthony

La cantante Jennifer Lopez decidió embarcarse en su gira mundial 'Dance Again' en 2012 y convertirla en un documental para poder poner su mente en otra cosa durante su divorcio de Marc Anthony.

"Fue un tiempo difícil. Decidí irme de gira porque estaba muy dolida en esa época. Necesitaba otra cosa en la que centrarme", explicó la artista en el programa 'Good Morning Britain'.

Jennifer y Marc, que se casaron en 2004 para divorciarse 10 años después, son padres de los gemelos Max y Emme (7), lo que hizo aún más difícil la experiencia.

"Creo que atravesar un divorcio con niños es una de las cosas más difíciles... muy difícil. La pérdida de ese sueño, encontrar un nuevo sueño, recuperarme y bailar otra vez realmente se convirtió en el mensaje".

A pesar de todos los discos que tiene a sus espaldas, Jennifer reconoce que está "muy insegura" de su voz.

"Estoy muy insegura de mi voz. Después de que me dijeran durante tantos años que no era tan buena como esta persona o esta otra, es algo que te crea inseguridades. Siempre he querido ser cantante y bailarina, pero cuando empiezan a diseccionarte de esta manera llega de lleno a tus inseguridades. ¿Sabes? Es como 'Guau, yo creía que era buena con esto'. Realmente te afecta. Soy humana".