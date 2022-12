Jennifer Lopez usa códigos de barras en sus prendas para saber cómo vestirse

La cantante Jennifer Lopez ha digitalizado su armario poniendo un código de barras en cada prenda para saber cuándo ha llevado cada modelo y así evitar ponerse la misma ropa varias veces.

"Tenía un pie elevado en una reunión y alguien vio que tenía un código de barras en la suela del zapato, y le preguntó si era prestado. Jennifer se rio y dijo que no, que simplemente tenía su propio sistema de código de barras para saber digitalmente lo que se ha puesto y cuándo, para no repetir ropa", cuenta una fuente en el New York Daily News.

La base de datos tiene un dibujo de la ropa y los zapatos, así como información sobre tamaño, color y datos sobre cuándo ha sido vista llevándola. Del mismo modo, Jennifer puede saber a través de esa fuente de información la localización de todas sus prendas, para saber si se encuentran en su casa de Nueva York o en la de Los Ángeles.

Para que todo este sistema funcione, Jennifer tiene contratada a una persona que cuida de su armario a tiempo completo.

"Tiene a alguien a jornada completa encargada solamente de su ropa. Se toma la moda muy en serio. No quiere ser pillada accidentalmente vistiendo lo mismo dos veces. Cuando decide llevar algo más de una vez es con alguna intención concreta", añade la fuente.