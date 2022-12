Jennifer Lopez quiere tener más hijos

A la cantante Jennifer Lopez -madre de los gemelos Max y Emme (6) junto a su exmarido Marc Anthony- le encantaría repetir experiencia en la maternidad para continuar aprendiendo tanto como ha hecho hasta ahora de la mano de sus pequeños.

"No sé si entra ya dentro de mis posibilidades a mi edad, pero me encantaría tener otro bebé, ser bendecida una vez más. Me encantaría volver a tener gemelos. Estaba pensando en ello la otra noche mientras acostaba a Emme. Estaba disfrutando a fondo del momento. No sé si es posible, pero nunca se sabe. Además, tener hijos me ha hecho entender mejor a los hombres. Veo cómo Max maneja las situaciones de manera distinta a Emme. ¡Los chicos sencillamente piensan diferente!", explicó a la revista PEOPLE.

En la actualidad, Jennifer -que tiene a sus espaldas tres divorcios y una fallida relación de dos años con Casper Smart- ha alcanzado una madurez emocional y una estabilidad de la que no gozaba cuando pasó por primera vez por el altar con Ojani Noa siendo apenas una veinteañera.

"Me habría encantado que mi [primer] matrimonio durara hasta el día de mi muerte. Pero me doy cuenta de que a lo mejor era demasiado pronto para mí", confesó la diva del Bronx, para añadir en un arranque de sinceridad: "Había veces en las que lloraba a solas porque odiaba estar sola".