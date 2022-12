Jennifer López no ve competencia en las cantantes más jóvenes

Su faceta de mujer empresaria, cantante, actriz y madre de los mellizos Emme y Max (6) no deja demasiado tiempo libre a Jennifer Lopez para preocuparse de la ‘amenaza’ que puedan suponer para ella las jóvenes promesas de la música, sobre todo porque es consciente de que aún está muy lejos el día en que alguna de ellas consiga robarle su título de diva del Bronx y de poseedora del trasero más alabado de la industria del espectáculo.

"Tienes que saber que no desapareces tras cumplir 28 años. Puedes seguir aquí, puedes seguir siendo activa, joven y sensual, y sentirte bien contigo misma. No tienes que preocuparte de competir con nadie. Iggy y yo no estábamos compitiendo en el vídeo de 'Booty'. Estábamos coexistiendo de una bonita forma y nos lo merecíamos", declaraba la artista al portal The Insider.

Sin embargo, Jennifer es consciente de que el tiempo pasa incluso para una estrella de su talla, por lo que en la actualidad trabaja más duro que nunca para poder seguir manteniendo su voluptuosa figura en plena forma, lo que le permite ofrecer lo mejor de sí misma en cada una de sus explosivas actuaciones sobre los escenarios.

"Como cualquier otra cosa en esta vida, se consigue haciéndolo bien. La única manera es comer sano y hacer ejercicio. Nadie puede saltarse la parte del trabajo duro cuando se trata de conseguir resultados en esta vida. Todos tenemos que trabajar duro, y definitivamente yo lo hago cada día", añadió.

