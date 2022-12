Jennifer Lopez: 'George Clooney besa muy bien'

Con las decenas de películas que lleva a sus espaldas podríamos decir que Jennifer Lopez es toda una experta en besos. Por eso no duda en evaluar la calidad de los ósculos recibidos a lo largo de su carrera. Eso sí, los nombres de los interesados no los da.

"Ocurre (recibir malos besos en un rodaje). He hecho más de 30 películas... algunos han sido buenos, otros no tanto... Nunca me ha tocado nadie con mal aliento, lo que está bien", confiesa Jennifer en el programa 'Daily Show', donde le pidió el presentador Jon Stewart que diera nombres, a lo que ella se negó. Aunque sí que aclaró entre risas que George Clooney, su compañero en la película de 1998 'Un romance muy peligroso', es del grupo de los hábiles: "Besa bien. Lo hace bien".

Jennifer también habló durante la entrevista de su faceta como jurado de 'American Idol', programa en el que no cree que llegaría muy lejos porque no tiene "una gran voz". Pero ¿si ahora fuera adolescente participaría en el talent show?: "Era dichosamente ignorante y nada me daba miedo en aquella época, ahora todo me asusta. En ese entonces hacía cualquier cosa. Probablemente no hubiera conseguido entrar en el programa. Tienes que tener una gran voz y yo tengo una voz para pop. ¡Me encanta mi voz! Me ha servido de mucho. Pero algunos de estos cantantes son increíbles", cuenta Jennifer en la entrevista que se emitirá en Comedy Central Extra este jueves.

Por: BangShowbiz