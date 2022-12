Jennifer López casi "se vuelve loca" al divorciarse de Marc Anthony

La cantante Jennifer Lopez se vio obligada a afrontar la dura realidad, que su matrimonio de siete años con Marc Anthony había llegado a su fin, después de sufrir un ataque de pánico sin motivo aparente durante una sesión fotográfica, un momento que a día de hoy todavía recuerda como uno "de los más duros" de su vida.

"De repente, empecé a sentir que la ansiedad me consumía. No sabía qué me estaba sucediendo. Me levanté de golpe de mi silla y le dije a mi querido mánager Benny Medina: 'Me está pasando algo. Siento que estoy a punto de volverme loca'. Por suerte, mi madre estaba allí y se apresuró a venir a mi lado. Fue uno de esos momentos en los que estás tan asustada que no puedes ni tan siquiera gritar. En un estado de pánico y miedo, miré a mi madre y a Benny y balbuceé: 'No creo que pueda seguir con Marc más tiempo'. Después me puse a llorar. Fue el día más duro de mi vida", confiesa la polifacética en uno de los pasajes de su nuevo libro, 'Amor Verdadero'.

Tras tomar una decisión tan difícil como la de divorciarse, la principal preocupación de Jennifer era que sus gemelos Max y Emme (6) sufrieran lo menos posible a raíz de la separación de sus padres, pero sin ocultarles en ningún momento la realidad de lo que estaba sucediendo en su familia.

"Recuerdo que Max estaba sentado en mi regazo haciéndome todo tipo de preguntas típicas en un niño de 4 años: '¿Vas a seguir siendo mi mamá? ¿Cuándo vamos a volver a ver a papá?'. Le abracé y le expliqué que lo único que necesitaba saber era que él, Emme y yo íbamos a estar siempre juntos, sin importar lo que pudiese suceder", añade la cantante.

Sin embargo, la artista reconoce que criar a dos niños como madre divorciada al mismo tiempo que trata de continuar con su carrera musical y empresarial resulta una titánica tarea que sería mucho más llevadera si contase con alguien a su lado.

"De la misma manera que hacen falta dos personas para crear un niño, también resulta mucho más fácil educarle siendo dos. Cuando eres madre soltera, el único punto positivo es que tus niños son todos para ti", confesaba recientemente Jennifer a la revista francesa Gala.

Por: Bang Showbiz