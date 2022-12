Jennifer López busca un padre para sus hijos

Jennifer Lopez no fue la única que sufrió durante su ruptura con el coreógrafo Casper Smart el pasado mes de junio, ya que sus gemelos Emme y Max (6) mantenían una relación muy estrecha con el novio de su famosa madre, un hecho que no se le escapa a la diva del Bronx, quien ha decidido que en el futuro solo dará una oportunidad sentimental a aquellos pretendientes que demuestren preocuparse por sus pequeños tanto como por ella.

"Cuando los gemelos lloran porque no tienen a su padre les digo que el mío tampoco está conmigo, pero que eso no me impide sentir su amor. En un futuro, voy a asegurarme de que el hombre con el que esté se preocupe realmente por el bienestar de Max y Emme", confesó la artista a la revista francesa Gala durante una entrevista en la que también reconoció lo difícil que le resulta en ocasiones su papel de madre soltera: "De la misma manera que hacen falta dos personas para crear un niño, también resulta mucho más fácil educarle siendo dos. Cuando eres madre soltera, el único punto positivo es que tus niños son todos para ti".

Publicidad

Por su parte, el cantante Marc Anthony nunca ha tenido ningún reparo en reconocer que su carrera musical no siempre le ha permitido dedicar todo el tiempo que le gustaría a los hijos que tuvo durante su matrimonio con Jennifer, así como a su primogénita Ariana (20), fruto de un noviazgo juvenil con Debbie Rosado, y a los dos hijos que tuvo junto a Dayanara Torres, Cristian (13) y Ryan (11).

"Siempre he dicho que el mayor sacrificio que he tenido que realizar por mi carrera es mantenerme alejado de mis hijos. Son conscientes de que no tienen un padre con un trabajo convencional de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero cada vez que puedo hago un esfuerzo para hacer un alto en mis viajes y pasar tiempo con ellos, tenerlos conmigo en vacaciones y en las ocasiones de ese tipo", declaraba recientemente Marc al periódico peruano La República.

Por: Bang Showbiz

Contenido relacionado

Publicidad

Jennifer López estaba destinada al éxito desde pequeña

Marc Anthony 'sacrifica' tiempo junto a sus hijos por el bien de su carrera