Jennifer Lawrence se pasa de copas y termina desnuda en casa de Kris Jenner

La actriz Jennifer Lawrence nunca ha ocultado que mantiene una estrecha relación con buena parte del clan Kardashian, con el que ha coincidido en todo tipo de eventos y festejos privados, pero hasta ahora no se había animado a revelar públicamente que, en el marco de una animada fiesta organizada por la matriarca Kris Jenner en su mansión de California, llegó incluso a desnudarse y a ocupar el amplio guardarropa de la madre de Kim Kardashian tras haberse bebido, literalmente, cinco copas de Martini.

"Me bebí cinco martinis y acabé completamente desnuda en su armario, lo digo totalmente en serio", confesó la intérprete en el último programa de Jimmy Kimmel, en el que ejercía de presentadora invitada y tuvo la oportunidad de compartir divertidas confidencias con la esposa del rapero Kanye West.

De hecho, la estrella televisiva se encargó personalmente de que todos los espectadores fueran conocedores de las circunstancias en que se produjo semejante episodio, que terminó con la propia Kim tratando de vestir a su amiga Jennifer tras haberla visto completamente desprovista de ropa.

"El caso es que Jennifer vino hace un par de semanas a cenar con todos nosotros, y en cuestión de horas vi a mi madre más borracha de lo que jamás la había visto nunca. Fue muy divertido, he de decir, aunque creo que bebieron demasiado para mi gusto", explicó la afamada socialité, que conformó con el té en dicha velada, antes de dar a conocer sus sensaciones tras ver a tan reputada intérprete en una situación de máxima vulnerabilidad.

"Cuando volví a la habitación estabas completamente desnuda, con el culo al aire. Ahora tengo la sensación de que sé demasiado sobre ti", bromeó en la misma conversación.

Kim también tuvo que recordar a su interlocutora que el principal motivo por el que tuvo que vestirla de los pies a la cabeza en el guardarropa de su progenitora fue el resultado de una inusual petición por parte de la estrella de Hollywood.

"Me dijiste claramente, y no estoy de broma, que querías que Kanye te diera algunas lecciones de estilo. Y yo te dije que de acuerdo, pero no esperaba encontrarte así cuando regresé a la habitación", le dirigió al tiempo que provocaba carcajadas entre el público, a lo que Jennifer respondió haciendo gala de su más profundo agradecimiento.

"Sí, recuerdo estar completamente desnuda en el armario de tu madre y dándote órdenes para que me vistieras. La verdad es que me vestiste fabulosamente, estaba maravillosa", señaló entre risas.

Por: Bang Showbiz