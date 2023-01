Jennifer Lawrence da el visto bueno al novio de Amy Schumer

La actriz Jennifer Lawrence ha dado el visto bueno al novio de su amiga Amy Schumer, el diseñador de muebles Ben Hanisch, de quien ha destacado lo "guapo" que es.

"Ben es genial. Es muy guapo. Cuando le vi por primera vez me quedé como: 'Ohhh'... Es muy dulce, y ni hace falta que sea tan encantador porque es muy guapo", cuenta a 'Extra'.

Amy y Ben hicieron público su romance la semana pasada, pero en los Globos de Oro fue cuando la humorista reveló que estaba realmente enamorada: "Estamos muy emocionados, estamos enamorados, y estoy muy orgullosa de haber podido ir con él a la Casa Blanca a la conferencia sobre el control de armas".

Amy -cuya acompañante oficial para la ceremonia fue su hermana Kim, aunque Ben también estuvo presente- fue nominada a Mejor Actriz de Comedia por 'Y de repente tú', aunque bromeó calificando el momento de éxito que vive en su vida personal como un logro aún mayor.

"Conseguir novio ha sido mi mayor logro este año. Pero sí, escribí y protagonicé una película, y por eso estoy aquí", contó al programa 'Extra'.

Por su parte, Jennifer se sorprendió de haber sido ella y no su amiga la que finalmente ganara el Globo de Oro.

"A Amy no le importará. No era cuestión de sentirse triste, porque es graciosa y muy divertida y ganará muchas cosas. Yo creí que sería Amy quien ganaría, así que ha sido una verdadera sorpresa. Simplemente me quedé sorprendida", dijo Jennifer en la sala de prensa de la gala, según informaba People.

Por: Bang Showbiz