Jennifer Lawrence casi se desmaya al descubrir a Kris Jenner en su cumpleaños

La actriz Jennifer Lawrence, que es fan incondicional del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians', recuerda cómo casi pierde "la conciencia" al descubrir que la mismísima Kris Jenner fue la invitada sorpresa a la fiesta de su 25 cumpleaños.

"Las rodillas se me doblaron y me caí ¡en serio! Es lo más cerca que he estado de perder la conciencia. No tenía NI IDEA. No la conocía de antes, pero veo siempre 'Keeping Up with the Kardashians'", revela la actriz, quien cumplió el pasado 15 de agosto, al periódico New York Times.

Tras la emocionante sorpresa, Kris compartió una foto de ambas en la cama en Instagram, en la que se refería a Jennifer como "trozo de m**rda". La actriz explicó que hacía referencia a la tarta de cumpleaños, que Kris fue la encargada de llevar a la habitación en donde todos celebraban con la actriz.

"Mis dos mejores amigos planearon una fiesta sorpresa de cumpleaños con otra gran sorpresa dentro de la sorpresa. Yo estaba allí y la gente comenzó a cantarme el 'Cumpleaños Feliz'. De repente aparece Kris Jenner con mi tarta, que es como una montaña de m**rda, y tenía escrito encima 'Felicidades pedazo de m**rda'", explica Jennifer.

Pero la actriz tiene que claro que lo mejor de la fiesta fue cantar en el karaoke junto a su ídolo televisivo.

"Kris Jenner y yo cantamos 'Build Me Up Buttercup' y nos sacamos esa foto".

Por: Bang Showbiz