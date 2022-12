Jennifer Lawrence busca fotos feas suyas en Google cuando está deprimida

En ocasiones, la actriz Jennifer Lawrence no puede resistirse a utilizar el buscador de imágenes de Google para ver qué encuentra al teclear: 'Jennifer Lawrence fea'.

"Intenta tener 22 años, tener la regla y aun así mantenerte alejada de Google. Una vez busqué 'Jennifer Lawrence fea' ¿Suena muy mal?", confesó la joven intérprete al periódico New York Times, donde explicó la técnica que utiliza para lidiar con la fama: "Me da un poco de paz mental imaginarme que cuando estoy frente al público soy una especie de avatar. Ahí fuera pueden tener mi avatar, yo me quedo conmigo misma. E intento asimilar que todo este escrutinio resulta estresante y que lo sería para cualquiera. Así que tengo que intentar relajarme y ser yo misma y concentrarme en cosas importantes, como recoger caca de perro".

Sin embargo, la popularidad de Jennifer también tiene sus ventajas, como por ejemplo poder contar con la presencia de uno de sus grandes ídolos, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, en su fiesta de cumpleaños y sacarse una foto con ella en la cama.

"Mis dos mejores amigos planearon una fiestade cumpleaños con una gran sorpresa dentro de la sorpresa. Cuando la gente empezó a cantarme cumpleaños feliz, Kris apareció con una tarta. Es lo más cerca que he estado nunca de desmayarme. ¡No tenía ni idea! No la conocía antes, pero siempre veo 'Keeping Up with the Kardashians'. Luego Kris y yo cantamos 'Build Me Up Buttercup' en el karaoke y nos sacamos esa foto".

Por: Bang Showbiz