Jennifer Aniston adora los programas sobre intervenciones estéticas fallidas

Uno de los placeres secretos y por los que la actriz Jennifer Aniston se siente más culpable es ver el programa de televisión 'Botched' del canal E!, que recopila los fallos quirúrgicos que se producen en las operaciones de cirugía estética.

"El placer por el que me siento más culpable es el que me proporciona ver el programa 'Botched' de E! Trata de cirugías estéticas que terminan mal. Debería llamarse 'Gente loca'", confesó la intérprete a la revista Tatler.

Publicidad

Cuando no está trabajando ni viendo la televisión, Jennifer -que está comprometida con Justin Theroux- encuentra en la meditación la mejor manera de relajarse.

"Llevo haciendo meditación cuatro años. Hago 20 minutos por la mañana y por la noche. Es difícil intentar cambiar lo que está sucediendo, pero acabas liberándote del estrés", explicó.

En cuanto a su estilo capilar, la intérprete ha probado numerosos looks a lo largo de los años, aunque ahora se decanta por los peinados "aburridos".

"He probado muchos estilos de pelo a lo largo de los años: tuve el estilo 'Rachel', y he pasado de tener una melena muy larga a un pelo muy corto estilo bob. Pero en el fondo soy una aburrida y mi favorito actualmente es el pelo liso con raya al medio de los años 70, estilo cuidadora de niños", añadió Jennifer, quien reconoce haber llegado a puntos extremos para conseguir la melena que quería: "Lo peor que he hecho para verme guapa fue plancharme el pelo para alisarlo".