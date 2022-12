Jennifer Aniston admira la 'humildad' de Justin Theroux

A pesar de llevar ya dos años prometida con el actor Justin Theroux, la guapa Jennifer Aniston continúa admirando la "humildad y decencia" de su pareja. Y no esconde que está encantada con el hecho de que el éxito no le haya cambiado.

"No solo es un gran actor, es uno de los mejores escritores de comedia. Y dirige y pinta murales. Creo que es atractivo que sea tan bueno en tantas cosas y que no tenga ego. Es uno de los seres humanos más humildes y decentes que conozco. No es un imbécil. No es como algunos de nuestros amigos, que se hacen famosos y de repente te das cuenta de que han cambiado, ya ni saludan a la gente", declaró Jennifer a la revista estadounidense Harper's Bazaar.

La actriz de 45 años nunca se aburre con su novio, con el que siempre tiene mucho de que hablar.

"Es casi imposible que nos aburramos cuando estamos juntos, ¡y eso que lo hemos intentado!, pero incluso es interesante porque tiene unos ojos preciosos, pero podemos entretenernos y hablar de cosas que no tienen fin, eso es fantástico".

Jennifer admira cómo Justin está sobrellevando la atención que crea su relación.

"Lo lleva tan bien, tan elegantemente. Y es algo realmente difícil de conseguir. Aunque lleva 20 años en esto".