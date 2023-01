Jencarlos Canela viaja cada mes de LA a Miami para ejercer de padre

Aunque Jencarlos Canela y Gaby Espino decidieron seguir caminos separados en verano de 2014, él sigue intentando estar presente lo máximo posible tanto en la vida del pequeño Nickolas (3) -fruto de su relación con la venezolana- como en la de Oriana (7), la hija que Gaby tuvo con su exmarido Cristóbal Lander. Para ello, el actor reparte su tiempo entre Los Ángeles, donde rueda la serie 'Telenovela', y Miami, donde reside su expareja, lo cual le obliga a viajar constantemente.

"Imagínate... uno tiene que buscar tiempo y yo lo busco siempre, es una de mis prioridades más grandes. Dos semanas las paso acá [en Los Ángeles] y otras dos allá [Miami]. Cuando tengo tiempo estoy constantemente viajando. Yo siempre digo que Steve Jobs es el padrastro porque siempre estamos haciendo Facetime y hablando", aseguró Jencarlos en el programa 'Showbiz' de CNN en Español.

A pesar del éxito profesional que Jencarlos está cosechando tanto en la música como en la interpretación, el papel de padre sigue siendo el que más satisfacciones le reporta.

"Son la bendición más grande que tengo en mi vida, Nick y Ori. Se saben [mi disco] 'Bajito' de principio a fin", añadió.

El artista mantiene una relación muy cordial con Gaby, como queda patente en las redes sociales, donde la venezolana no ha dudado en ayudar a promocionar la serie de Jencarlos compartiendo en su perfil de Instagram uno de los mensajes de Jencarlos sobre su último trabajo: "Si alguien te dice que no puedes lograr algo, diles que vean 'Telenovela'. Al muchachito de Hialeah [Jencarlos] le dijeron que no bastante. Si tú lo decides, nadie te puede parar".