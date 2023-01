Jay Z sabe cómo hacer una entrada por todo lo alto

El rapero Jay Z fue la atracción principal del V Festival celebrado este domingo en Hylands Park (Inglaterra), y como no podía ser de otra manera en un artista de su talla, hizo su entrada por todo lo alto a bordo de uno de los helicópteros más grandes del mundo, recorriendo además los últimos metros que le separaban del escenario principal en un vehículo militar completamente blindado.

"Los planes de viaje que Jay Z organizó eran extremos. El helicóptero S92 era algo nunca visto, y eso que nadie de su familia había acudido a acompañarle. Era tan grande que incluso había un baño a bordo. Era monstruoso. Los organizadores del evento habían pensado en utilizar una flota de Mercedes-Benz con los cristales tintados para transportarle a él y a todo su equipo, pero Jay les dijo que no era suficiente. Les dejó muy claro que sus coches tenían que ser a prueba de balas, así que no les quedó más remedio que tomar prestados varios vehículos de la armada", ha explicado ahora una fuente al periódico The Sun, haciendo hincapié en la obsesión del artista por garantizar su seguridad.

"No corría riesgos de ningún tipo, porque todo el mundo fue registrado cuidadosamente a la entrada, pero él no quería arriesgarse antes de su gran actuación", ha apuntado el mismo informante.

En deferencia a su estatus de estrella, al músico también le cedieron un camerino con cinco habitaciones entre bambalinas, a pesar de que ni su esposa Beyoncé ni su primogénita Blue Ivy o sus mellizos de 2 meses le acompañaron en esta ocasión.

A lo largo de su actuación, Jay Z quiso rendir tributo al fallecido líder de Linkin Park, Chester Bennington, quien se quitó la vida el pasado mes de julio. Los dos habían trabajado juntos en 2004 en el álbum colaboración 'Collision Course', en el que se incluía el mítico tema 'Numb/Encore'. Precisamente esa fue la canción que el rapero eligió para recordar a su amigo ante un entregado público, al que pidió que sacara sus mecheros y teléfonos móviles para iluminar el recinto en su honor.

