Jay Z podría tener un hijo de 21 años no reconocido

Rymir Satterthwaite presentó una demanda de paternidad -interpuesta por su guardiana legal Lillie Coley- en diciembre de 2014 contra el rapero Jay Z, quien habría mantenido una relación con su madre a principios de la década de los 90, tal y como se hace eco el periódico New York Post.

Según los documentos recogidos en la demanda civil, la estrella del rap -padre de Blue Ivy (3) junto a su mujer Beyoncé- habría boicoteado todos los intentos del joven de 21 años de demostrar su parentesco, llegando incluso a presentar información falsa ante el juzgado de Nueva Jersey para evitar someterse a una prueba de ADN al presentar una dirección falsa que hizo que el juez desestimara el caso al no tener jurisdicción para continuar adelante con el procedimiento.

"Ahora mismo no puedo hablar del tema. Planeamos hablar abiertamente muy pronto. Toda esta atención nos ha cogido por sorpresa. No esperábamos que nadie filtrara la información a la prensa. No estábamos preparados para ello", aseguró Lillie Coley al mencionado medio en relación a la batalla legal para demostrar la paternidad de Jay Z que se ha alargado ya cinco años.

La madre de Rymir, Wanda Satterthwaite, señaló al rapero como posible padre de su hijo después de que Robert Graves -quien se creía que era su padre desde el momento de su nacimiento- se sometiera a un test de paternidad cuyo resultado fue negativo.

En 2011 salió a la luz la noticia de que Jay Z se había convertido en padre junto a la modelo Shenelle Scott, una acusación que él negó, calificándola de ridícula.

Bang Showbiz.