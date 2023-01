Jason Derulo podría pasar ocho años en prisión por una fiesta salvaje

El mes pasado Jason Derulo organizó una monumental fiesta en su casa de Tarzana (California) para celebrar su 26 cumpleaños, pero durante la más que animada velada recibió en varias ocasiones la visita de la policía, que argumentaba haber recibido quejas de los vecinos por el intenso ruido.

"Organicé una fiesta en mi casa y fue una locura. Di la fiesta con mi amigo The Game. Las chicas podían mandar mensajes a los relaciones públicas pidiendo venir a la fiesta y ellos decidían a quiénes dejaban venir. Estuvo muy bien, nos estábamos divirtiendo mucho. Pero de repente un helicóptero comenzó a dar círculos sobre la casa, y yo me quedé diciendo: 'Qué coñ* es esto?'. Una hora después 50 agentes de la policía irrumpieron en la casa. Se habían quejado del ruido. Pero realmente no tengo vecinos cerca, así que me quedé como: '¿Es esto realmente necesario? Esto es embarazoso'. Y tengo que ir a juicio. Podría ir a la cárcel durante ocho años. Me dirán: '¿Y tú por qué estás aquí?'. 'Por hacer ruido. Pero si quieres dar una fiesta, ¡dímelo!'", cuenta en el periódico The Sun.

Pero ni las advertencias de la policía frenaron a Derulo, que echó de la fiesta a la mayoría de los hombres, pero él, The Game y 40 mujeres disfrutaron de un baño nocturno.

"No les dije [a ellas] que se fueran. Simplemente me fui arriba", apuntó.

