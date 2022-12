Janet Jackson recuerda al Rey del Pop en su regreso a los escenarios

La cantante Janet Jackson volvió a los escenarios con su gira 'Unbreakable World Tour' en el Rogers Arena de Vancouver, Canadá, tras cuatro años de parón. En su primera actuación en directo la intérprete rompió a llorar ante el abarrotado estadio tras cantar el tema 'Scream' -que grabó junto a su hermano, el fallecido Michael Jackson, en 1995-, demostrando que todavía siente un profundo dolor por la muerte del rey del pop a los 50 años en junio de 2009.

Janet comenzó su actuación con un sencillo de su nuevo álbum 'Unbreakable' que todavía no tiene título -aunque se rumorea que podría terminar llamándose 'Burn It Up'- y que ha grabado junto a la rapera Missy Elliott.

Antes de que Janet comenzara a cantar el tema, en las pantallas del escenario se proyectó un vídeo de aves volando inspirado en la película 'Los pájaros' de Alfred Hitchcock, mientras la cantante pronunciaba un monólogo de agradecimiento a sus fans. Tras ello, Janet dio comienzo a la canción acompañada por una grabación de Elliott que apareció en dos pantallas situadas a cada lado suyo.

Antes del inicio del concierto, Elliott quiso desear buena suerte a su amiga y colaboradora vía Twitter.

"¡Le envío vibraciones positivas a Janet Jackson en el inicio de su gira esta noche! Eres indestructible, haz lo que mejor sabes hacer", tuiteó la rapera.

Janet terminó el concierto con 'Unbreakable', el single que da título a su último disco y que será publicado a finales de este año.

Una vez terminada su actuación, Janet no dudó en volver a agradecer a sus seguidores que le acompañaran en una ocasión tan especial.

"Muchas gracias chicos por hacer que valga la pena el no haber dormido esta noche y por mostrarme tanto amor en la actuación de Vancouver. Os quiero, Janet", escribió en su perfil de Twitter.