Jamie Dornan no tenía éxito con las chicas en su juventud

Puede que su papel de Christian Grey en la adaptación cinematográfica de 'Cincuenta sombras de Grey' le haya convertido en uno de los hombres más deseados del mundo antes incluso del estreno de la película, pero lo cierto es que Jamie Dornan no gozaba precisamente de un gran éxito entre las chicas durante sus años escolares debido a su aspecto demasiado juvenil.

"No me fue particularmente bien con las chicas en el colegio. Tenía un aspecto demasiado juvenil. Las amigas de mi hermana solían comentar siempre: 'Eres una monada'. Odiaba que dijeran eso. Cuando eres un adolescente bajito y con cara de bebé, lo último que quieres escuchar es lo mono que eres", declaró el modelo reconvertido en intérprete al periódico The Observer.

Sin embargo, la suerte de Dornan con el sexo opuesto dio un giro radical desde el momento en que consiguió dejarse barba, que a día de hoy considera su sello personal.

"Me siento incómodo sin ella, comienzo incluso a moverme de manera diferente. No me gusto sin barba", añadió el intérprete, quien pese a todo todavía no ha logrado sentirse satisfecho con su propia imagen por culpa de su nariz "torcida hacia la derecha", consecuencia de las dos ocasiones en que se la rompió.