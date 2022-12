Jamie Dornan no podía creer que una revista lo considerara el hombre más sexy

El actor Jamie Dornan no podía dar crédito a sus ojos cuando su padre, Jim, le envió una copia de la lista de los Hombres Más Sexys que cada año elabora la revista heat, en la que él ocupa la primera posición del ranking.

"Le envié a Jamie una copia de los Hombres Más Sexys a Sudáfrica, donde estaba rodando. Ganar este tipo de cosas no suele significar demasiado para él, pero sabía que le haría ilusión. Cuando le llamé me dijo: 'Tiene que tratarse de algún tipo de error'. Pero eso no es más que su modestia habitual", explicó Jim a la revista heat.

Ahora lo que más preocupa al padre de Jamie es que su famoso hijo consiga reunir unos días de vacaciones para descansar después de trabajar muy duro rodando 'Jadotville' y la tercera temporada de la serie 'The Fall'.

"Espero que pueda tomarse un descanso a finales del verano, todos trabajan muy duro. Estará lejos, en Sudáfrica, durante un par de meses, así que todavía no hemos hablado sobre 'Cincuenta sombras más oscuras'. Y en lo que respecta a 'The Fall', Jamie se sumergió a fondo en ese personaje. La primera vez que se fue a Belfast a rodar, creo que solo le vi dos veces en seis meses porque se alejó del mundo para preparar el papel. He visto las dos primeras temporadas y son muy buenas, pero no tengo ni idea de qué va a pasar ahora", añadió.

Por: Bang Showbiz