Jake Gyllenhaal y Ruth Wilson ya no esconden su amor

El actor Jake Gyllenhaal pareció querer confirmar las especulaciones sobre su relación con Ruth Wilson al comportarse de forma extremadamente cariñosa con ella entre bambalinas en la pasada edición de los Globos de Oro, durante la que no dejaron de cogerse de la mano y besarse cada vez que se alejaban las cámaras.

"Ruth y Jake no podían quitarse las manos de encima y no parecía importarles quién pudiera verles. Estaban cogidos de la mano e incluso compartieron un pequeño beso. Fue muy tierno", explicó una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

La pareja de enamorados ya se había dejado ver junta en público en ocasiones anteriores, incluyendo una velada romántica en un restaurante de Nueva York el pasado mes de diciembre durante la que los dos actores no pararon de hacerse carantoñas.

Sin embargo, en aquel momento varios allegados a ambos aseguraron que simplemente estaban tratando de pasar tiempo juntos para preparar la obra de Broadway en la que los dos participaban, 'Constellations'.

Por su parte, Jake puso punto final a su noviazgo con la modelo de Sports Illustrated Alyssa Miller en diciembre de 2013 y desde entonces se le había relacionado sentimentalmente con la actriz Rachel McAdams antes de comenzar a protagonizar apariciones públicas con Ruth.