Jadyn Douglas empezó a cantar en la iglesia a los dos años

Aunque la interpretación ha sido su trampolín a la fama, especialmente su papel en la serie 'Telenovela', la verdadera pasión de Jadyn Douglas siempre ha sido la música, desde que empezó a cantar con apenas dos años en la iglesia.

"Ya nací con un gran amor por la música. Literalmente, empecé a cantar en la iglesia a los 2 años. Para mí, la música no es únicamente una afición, es mi vocación y mi pasión. Me he llevado muchas decepciones a lo largo del camino y aun así sigo adelante porque es lo que me gusta hacer. Básicamente empecé a cantar a la vez que a hablar. Cuando tenía alrededor de 15 años me di cuenta de que era a lo que quería dedicarme", confesó al Huffington Post.

Pasar la mayor parte de su infancia en una ciudad como Nashville, a donde se mudó con su familia tras pasar los primeros meses de su vida en Puerto Rico, tierra natal de su madre, no hizo más que aumentar el interés de Jadyn por cantar.

"Mi madre es de Puerto Rico y mi padre es noruego-sueco. Yo nací en San Juan, Puerto Rico, y después nos mudamos a los Estados Unidos antes de que cumpliera dos años. Nos trasladamos bastante, pero Nashville es definitivamente mi hogar", explicó la intérprete, añadiendo: "Nashville es una ciudad llena de compositores y músicos maravillosos. Me siento muy agradecida de haber crecido con esas influencias".