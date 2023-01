Jackie Cruz se reencuentra con la joven que le devolvió la esperanza tras su accidente de coche

La actriz Jackie Cruz por fin ha conseguido localizar a una antigua amiga llamada Melly, a quien conoció hace más de una década cuando ambas estaban ingresadas en el hospital. El reencuentro entre ambas ha sido especialmente significativo para la intérprete de la serie 'Orange is the New Black' porque Melly consiguió hacerle recuperar la sonrisa y, más importante aún, las ganas de vivir después de caer en una profunda depresión tras sufrir un accidente de tráfico que le dejó graves secuelas físicas.

"Conocí a esta chica por primera vez cuando tenía 17 años y estaba ingresada en el hospital después de sobrevivir a un grave accidente de tráfico. Acababa de someterme a una cirugía cerebral y estaba en un momento muy bajo. Tenía la sensación que me habían arrebatado todos mis sueños. Lloraba cada noche junto a mi madre porque me habían rapado la cabeza, tenía los ojos bizcos y la cara paralizada. Cada día, una niña pequeña venía a mi habitación, me sonreía y se marchaba. No le hice caso hasta que un día, cuando ya no era capaz ni de mirarme al espejo, pregunté: '¿Quién es esa niña y por qué está siempre feliz?'. Salí de mi habitación, me acerqué a ella y le pregunté cómo estaba. Tened en cuenta que ella solo tenía 9 años y estaba paralizada de cuello para abajo. Me miró a mis ojos bizcos y lo primero que me dijo fue que era muy guapa y que ella también había pasado por una operación cerebral. Estábamos en la misma situación, pero ella nunca permitió que eso la hundiera. Siempre sonreía. Melly vio en mí una fortaleza que yo no sentía y me hizo sentir necesaria. Después de ese día encontré de nuevo la esperanza y nos hicimos muy amigas hasta que me mudé a la República Dominicana para recuperarme. No la había visto en 13 años y por fin la he encontrado gracias a nuestro fisioterapeuta", explicó Jackie en su cuenta de Instagram.

Ahora, Jackie ha querido darle las gracias públicamente a su amiga por darle "esperanza" en un momento tan duro.

"Gracias, Melly, por la esperanza que me diste. Gracias a ti nunca renuncié a mi sueño. Te quiero muchísimo. Tuve mucha suerte de conocerte, y ahora tengo la oportunidad de que formes parte de mi vida de nuevo".