J Balvin sufrió una depresión que casi le 'mata'

El cantante J Balvin aprendió de la peor manera posible cuáles son los riesgos de convertirse en un adicto al trabajo, lo que en su caso le llevó a caer en una depresión que casi le cuesta la vida.

"Una depresión que casi me mata es lo peor que me ha pasado. Porque hay que tener cuidado con lo que le pides al universo, le puedes pedir éxito y... Tuve una depresión que casi me mata por no poner límites ni equilibrio y pagué las consecuencias. Fue mi culpa, no se la echo a los demás, fue decisión mía trabajar como un esclavo y olvidar que detrás del esclavo hay algo más importante: la persona", confiesa el reguetonero en una entrevista al periódico 20 minutos.

A pesar del duro momento que atravesó por culpa de su depresión, el colombiano no cambiaría ninguno de los errores que cometió en el pasado.

"No [cambiaría nada], porque somos el resultado del pasado. Yo soy el pasado, sería muy desagradecido con las bendiciones que vivo. Y si las vivo es por los errores del pasado también", asegura.

Sin embargo, la política de trabajo de Balvin no ha cambiado por culpa de esa experiencia, ya que sigue pensando que el trabajo duro es la única manera de alcanzar el éxito.

"A la gente exitosa que conozco le va bien no por suerte sino por mucho trabajo, sueños, disciplina y paciencia. Los que no siempre sacan excusas y culpan a los demás. Pero somos el resultado de nuestras acciones".