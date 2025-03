Integrante de Sábados Felices vuelve a la soltería: “me quedé con el anillo en la mano”

El actor y comediante Nando Monge, conocido por Sábados Felices, se sinceró sobre su vida amorosa. Durante 14 años tuvo una relación con la actriz Jenny Vargas, con quien hoy mantiene una amistad especial.

Sin embargo, a sus 52 años, confiesa que recientemente terminó una relación de dos años con una mujer a la que consideró el amor de su vida. Aunque prefiere mantener en reserva su identidad, admite que la ruptura aún le duele.

Según contó, la separación no se debió a una infidelidad ni a una pelea, sino a una falta de conexión espiritual. “Nunca hubo algo como una infidelidad, simplemente ella sentía que no estábamos conectados espiritualmente”, explicó. Pese a ello, Monge estaba convencido de que ella era la persona con la que quería compartir su vida.

El comediante reveló que había comprado un anillo de compromiso en enero de 2024 con la intención de pedirle matrimonio, pero nunca encontró el momento adecuado para entregárselo. “Hace mucho no estaba tan claro, pensaba: ‘Esta es la mujer con la que voy a ir al altar’, pero me quedé con el anillo en la mano”, confesó. Hoy, la joya sigue guardada en su casa, recordándole los sueños que no pudo cumplir.

Para su sorpresa, su expareja se enamoró pocas semanas después de la ruptura y fue honesta al contarle lo que sentía. “Me dijo que esto nunca le había pasado”, relató Monge, quien aún procesa la separación, aunque asegura que sigue creyendo en el amor.

