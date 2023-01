Industria de la música llora la muerte de Lil Peep por una aparente sobredosis

Aunque en el momento de la publicación de esta noticia, el fallecimiento del rapero Lil Peep aún no haya sido confirmado oficialmente por las autoridades, sus compañeros de profesión y su antigua novia, la actriz y cantante Bella Thorne , ya han comenzado a inundar las redes sociales de mensajes en recuerdo del rapero.

El joven de 21 años, cuyo verdadero nombre era Gustav Åhr, parece haberse convertido en el último artista que sucumbe a los excesos de la vida de estrella antes de convertirse siquiera en una. Conocido sobre todo en Estados Unidos, a partir de los primeros vídeos que subió a su canal de YouTube y que alcanzaron una gran popularidad, el músico había publicado el pasado mes de septiembre su primer álbum, 'Come Over When You're Sober'.

Publicidad

Además, su breve romance con Bella Thorne, antiguo ídolo juvenil reconvertida en una provocativa actriz, le coló en las páginas de las revistas del corazón alrededor del pasado febrero, cuando ambos fueron fotografiados juntos en actitud muy cariñosa en varias ocasiones. La opinión casi unánime era la de que el joven iba a convertirse en una de las próximas grandes revelaciones de la industria del hip hop.

Sin embargo, su mánager, Chase Ortega, se habría encargado de anunciar su muerte a través de Twitter, dando a entender a un mismo tiempo que Gustav llevaba tiempo luchando contra una serie de problemas sobre los que no ha querido dar más detalles, aunque todo apunta a que podría haberse tratado de una sobredosis.

"Llevaba esperando esta llamada un año, cabr*nes", se ha limitado a escribir.

Poco después, Bella Thorne recurrió a la sección de Stories de su Instagram para compartir un vídeo que parecía terminar de corroborar la triste noticia.

Publicidad

"J*der no sé qué decir. Peep, te merecías más de esta vida. Desde luego, no le ha hecho justicia a tu grandeza", aseguraba visiblemente emocionada.

"Peep tenía mucho más que ofrecer, no paraba de inspirarme. No me encuentro nada bien", ha apuntado DJ Diplo por su parte. El productor Marshmello ha asegurado a través de esa misma plataforma que hace tan solo una semana Lil Peep y él habían hablado sobre una posible colaboración juntos.

Publicidad

"Peep era una persona increíble. Pasar el rato con él, hablando de música y de ideas para las canciones que íbamos a hacer juntos era maravilloso. Todos te echaremos de menos, tío", ha añadido.

De manera casi profética, hace tan solo un día Lil Peep publicaba en su perfil de Instagram una fotografía suya sobre el escenario junto al mensaje: "Me amaréis cuando haya muerto", que de momento parece estar cumpliéndose en vista del reconocimiento y la popularidad que ha ido ganando en las últimas horas en la esfera virtual.

Publicidad

Muere la actriz Karin Dor, reconocida ‘chica Bond’, a los 79 años

Por: Bang Showbiz