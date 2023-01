Iker Casillas y Sara Carbonero hablan de los rumores de su embarazo

Con dos niños menores de tres años y un futuro algo incierto, una vez concluya el contrato del portero Iker Casillas con el Oporto, Sara Carbonero tiene muy claro que no es el momento idóneo para plantearse aumentar la familia. Así lo ha expresado mientras desmentía de paso los rumores sobre un posible tercer embarazo que habían comenzado a circular estos días, y que ella atribuye a una fotografía muy poco favorecedora y tomada 'a traición' que ya se imaginaba que daría mucho de qué hablar.

"Eso fue por culpa de una foto supertraicionera y muy mala. En cuanto la vi, supe que me iban a embarazar. De hecho, se lo comenté a Iker", ha asegurado con paciencia y cierto sentido del humor en conversación con la revista ¡HOLA! durante una de sus muchas visitas a Madrid, en esta ocasión para presentar su última colaboración con la marca de joyería Agatha. "La verdad es que nos gustaría, pero ahora mismo en eso no estoy", reconoció acerca de la posibilidad de repetir experiencia en la maternidad.

Ante la curiosidad de los medios allí presentes, la periodista reconoció que esa inestabilidad a la que se refería tiene mucho que ver con que el futbolista y ella aún no hayan tomado ninguna decisión sobre qué harán si su estancia en la ciudad portuguesa, donde Sara se siente muy a gusto, demuestra haber llegado a su fin.

"Para empezar, tenemos que saber dónde vamos a estar. Por eso este no es el mejor momento para pensar en aumentar la familia", aclara.

En ese sentido, ella no cierra ninguna puerta a trasladarse a otro país, e incluso a otro continente, siguiendo el ejemplo de grandes estrellas del fútbol como Villa que pasan sus últimos años en las ligas de Estados Unidos.

"Si surgiera la oportunidad... Siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Para los niños sería bueno por los idiomas", aseguró acerca de esa posibilidad, antes de rematar: "A mí no me dará pereza ir a uno u otro lugar. Lo que no concibo es que tuviéramos que ser una familia separada".

Por: Bang Showbiz