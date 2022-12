No. Iggy, la respuesta a tu pregunta de si puedes ponerte un jersey con mangas de pelo es no. Tanto si fuese de animal -que te criticaríamos por atentar contra la naturaleza-, como si no -en cuyo caso te criticaríamos porque el acrílico es lo más hortera del mundo-, no has acertado escogiendo este jersey, y ni siquiera te salva del suspenso el que hayas combinado bien su color con vaqueros blancos y gafas de sol.