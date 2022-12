Hilary Duff pregona los beneficios de la maternidad

La actriz Hilary Duff reconoce que la llegada al mundo hace dos años de su hijo Luca -fruto de su relación con Mike Comrie, del que se separó el pasado mes de enero tras tres años de matrimonio- cambió sus prioridades de vida.

"Siento como si no me acordara de quién era antes de tenerlo. Él me ha enseñado a tener paciencia, algo de lo que carecía antes. Al haber estado en esta industria desde que tenía 12 años, siempre estaba ocupada y en constante movimiento. Pienso que haberlo tenido me ha ayudado a centrarme y a tranquilizarme, y me ha hecho darme cuenta de que las pequeñas cosas son importantes", afirmó la cantante a la web TooFab.

Hilary cree también que la maternidad le ha ayudado a ser una persona más segura de sí misma.

"He tenido más confianza en mí misma, no solo como madre, sino como mujer en general. En mi trabajo y en mi día a día. Creo que la maternidad te aporta seguridad", explicó.

Hilary ve en su hijo además la mejor excusa para ejercitar su cuerpo.

"Solo estuve lejos de él [Lucas] diez días. Después de pasar el fin de semana con él, me levanté con agujetas. Los hombros y los brazos me dolían mucho. Él

nunca se sienta. Ese es un buen entrenamiento".