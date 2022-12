Hilaria Baldwin: 'Leer en la prensa que tengo cinco niñeras me ofende'

La mujer de Alec Baldwin, la española Hilaria Baldwin, ha salido en defensa de su famoso marido después de que una publicación que este compartió en las redes sociales dándole las gracias a las cinco niñeras de sus hijos, Carmen (23 meses) y Rafael (2 meses), convirtiera a la familia en el objetivo de duras críticas.

"Acabo de leer un titular que dice que tengo cinco niñeras. Al principio me ofendí porque me hace parecer una madre vaga, y eso duele. Especialmente porque paso tanto tiempo con mis hijos que casi no duermo", afirma Hilaria en su Instagram.

Al mismo tiempo, la instructora de yoga ha querido aclarar que en realidad su familia no tiene cinco niñeras, sino niñeras y canguros, y ha aplaudido la sinceridad de su marido a la hora de agradecerle su trabajo a las personas que les ayudan de manera habitual con sus pequeños.

"A lo que íbamos, mi marido le dio las gracias a las niñeras y a las canguros que han trabajado con nosotros. Expresó su gratitud y los medios decidieron darle un giro negativo. No es muy justo. En mi casa reina una atmósfera familiar. En nuestros anillos hemos grabado: 'Somos un equipo' [en español]. Y aplicamos esa filosofía a todo el que entra en casa. Somos muy afortunados por contar con una gente maravillosa en nuestras vidas, les paguemos o no, que quieren a nuestros niños. Así que no, no tenemos cinco niñeras", añade.

Por si todavía quedaba alguna duda de los motivos por los que ella y su marido podrían necesitar ayuda en su día a día con sus hijos, Hilaria ha aclarado que en ocasiones prefiere dejar a uno de sus pequeños al cuidado de otra persona para poder prestar toda su atención al otro.

"Sí, tenemos ayuda. Cuando estoy trabajando o haciendo deporte, o cuando vamos a un evento o salimos juntos una noche. A menudo también me ayudan con uno de los niños mientras estoy con el otro. A mi marido le gusta decir en broma que cada vez que dejo a uno, cojo en brazos al otro. Incluyendo cuando duermo".