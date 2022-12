Hijo de Beckham recibe clases de cocina con el chef Gordon Ramsay

El joven Brooklyn Beckham ha aprovechado la buena relación que existe entre su padre, el exfutbolista David Beckham, y el televisivo chef Gordon Ramsay para que este le dé algunas clases de cocina, una de sus grandes pasiones.

"En realidad me gusta mucho cocinar. Gordon Ramsay me enseñó cómo hacer un solomillo wellington muy bueno", asegura Brooklyn a la revista Miss Vogue.

El hijo del famoso chef, Jack, se cuenta entre los amigos más antiguos de Brooklyn, que también mantiene una estrecha amistad con el hijo del director de cine Guy Ritchie y la cantante Madonna: Rocco.

"He cambiado de colegio varias veces, pero tengo unos cuantos amigos que me conocen desde que era muy pequeño y las cosas no cambian nunca con ellos. Tengo solo un puñado de amigos cercanos, pero en concreto diría que los más íntimos son Jack Ramsay y Rocco Ritchie. Me encanta ir al fútbol, a patinar en monopatín o a festivales de música con ellos. También me gusta boxear", añade.

Aunque el joven aprecia las ventajas que le proporciona la fama de sus padres, también reconoce que puede llegar a resultar abrumador tener que convivir con guardaespaldas a todas horas.

"La parte negativa es que tengo que ir acompañado de seguridad a la mayoría de los sitios, y la positiva es que tengo la suerte de conseguir pases para estar entre bambalinas en festivales y conciertos".

Por: Bang Showbiz