Hijastro de Bruce Jenner no lo reconoce como mujer en la nueva portada de Vanity Fair

El hijo de 28 años de Kris Jenner, Rob Kardashian, no supo que la foto que su hermana Kim le mandó de la portada de Vanity Fair en la que aparece Caitlyn Jenner era su padrastro Bruce Jenner ya convertido en mujer. Así contó Kim a 'Access Hollywood Live' cómo fue la reacción de Rob: "Kim ¿por qué me mandas esto? ¿Quién es esta mujer y por qué me tiene que importar? -dijo Rob. Y yo le dije: 'Rob, ese es Bruce. Esa es Caitlyn. Y él dijo: 'Oh Dios mío. Es preciosa'".

Kim siguió contando: "Lo he enviado unas cinco veces, se lo he enviado a todos los miembros de la familia. He enviado un mensaje grupal a todo el mundo. Fue gracioso porque todas las chicas sabíamos que Caitlyn estaba haciendo esta sesión de fotos, pero mi hermano no tenía ni idea".

Publicidad



Ante la fotografía Rob reaccionó de inmediato llamando a Caitlyn para felicitarla.

Kim estuvo todo el tiempo a mano para ayudar a Caitlyn durante las fotos en Vanity Fair y le dio importantes consejos: "Practica mucho a solas hasta que te sientas cómoda".

Por: Bang Showbiz