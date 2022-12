Harry Styles se aleja de Louis Tomlinson tras su enfrentamiento con Zayn Malik

El cantante de One Direction Harry Styles le ha dado supuestamente la espalda a su compañero Louis Tomlinson después de que este protagonizara un enfrentamiento a través de las redes sociales con Zayn Malik, antiguo componente de la banda. La principal preocupación de Harry es que el encendido intercambio público de mensajes que mantuvieron los dos jóvenes afecte a la imagen del cuarteto británico.

"Harry es muy consciente de la reputación de One Direction y no le gusta verse envuelto en encontronazos públicos, especialmente con otros miembros de la banda. Es justo reconocer que su relación con Louis ha sido bastante tensa desde hace ya un tiempo y las últimas semanas no han ayudado a mejorar su relación", aseguró un informante al periódico The Sun.

Sin embargo, otra fuente cercana al grupo afirma que tanto Harry como Louis han sido capaces de dejar a un lado sus diferencias para continuar trabajando codo con codo en el nuevo álbum de One Direction.

"Los dos están trabajando juntos en el nuevo disco en el estudio de grabación de Los Ángeles", apuntó.

La tensión entre Louis y Zayn comenzó a raíz de un comentario del primero burlándose del productor Naughty Boy, con quien su antiguo compañero está trabajando ahora para lanzar su carrera en solitario.

"¿Recuerdas cuando tenías una vida? Deja de hacer comentarios maliciosos sobre mí", le espetó Zayn a Louis a través de Twitter, a lo que el propio Naughty Boy añadió: "Y alguna gente ni siquiera puede cantar. Pero a quién le importa si existe el auto tune, ¿verdad?"

Ante este comentario, Louis no se quiso quedar callado y arremetió contra el productor recordándole que tanto él como sus compañeros de One Direction -Niall Horan, Liam Payne y Harry Styles- son artistas de éxito.

"Olvidé que eras un productor tan demandado... ¿Qué es lo que se siente al subirse al carro de la fama de otro? Creo que no lo hemos hecho mal en cuanto a ventas y yo he participado en la mayoría. ¡Sigue intentándolo!".

Fuente: Bang Showbiz