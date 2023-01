Harry Styles reclutó a un pizzero para convertirlo en uno de sus músicos

El que fuera uno de los cinco integrantes originales de One Direction, Harry Styles, no ha olvidado que fue la oportunidad que le otorgó el concurso 'The X Factor' la que le cambió la vida cuando aún era un joven desconocido que trabajaba como panadero. Quizás por esa razón el cantante británico, que ahora se encuentra inmerso en la promoción de su primer álbum en solitario , no dudó ni un segundo en fichar para su nueva banda a Mitch Rowland, un joven que solía ganarse la vida haciendo pizzas, a pesar de que este no tuviera ninguna experiencia en la música. El voto de confianza le salió bien, ya que ha resultado ser un auténtico "monstruo" con la batería y la guitarra.

"A Mitch, un chico que ahora está en mi grupo, le conocí por primera vez cuando estaba trabajando en una pizzería. No había trabajado nunca antes en un estudio de grabación ni en nada similar, pero era el compañero de piso de uno de los técnicos, así que vino al estudio y resultó que era un absoluto monstruo. Ahora es uno de mis mejores amigos", reveló el guapo artista este viernes a su paso por el programa matutino de BBC Radio 2.

Mitch acompañará al intérprete de 'Sign of the Times' en su gira promocional, que ya lo llevó hace unos días a actuar por ejemplo en el centro de Nueva York delante de un público entregado. Además, Harry ya tiene concertados a finales de año una treintena de conciertos por todo el mundo, en los que espera impaciente poder enseñar a todos sus seguidores por qué está tan orgulloso de sus nuevos temas.

"Me encanta actuar en directo. He hecho un disco que me gusta de verdad, así que lo bueno de todo esto es que me siento feliz de poder hacerlo", confesó en la misma entrevista.

Próximamente, el ex de Taylor Swift también hará su debut en el cine de la mano del aclamado director Christopher Nollan. Ser uno de los rostros más reconocidos de la música pop no fue suficiente para que Harry se hiciera con su pequeño papel en el filme bélico 'Dunkirk' y, como cualquier otro actor, tuvo que demostrar que era el más indicado para interpretar al personaje.

"Había mucha gente. Cuando entré en la habitación, reconocí a todos los que estaban haciendo el casting de distintas películas y de la televisión. Me lo pasé bien, aunque fue bastante intenso. Tuve que hacer un vídeo y una semana de audiciones", recordó en la misma conversación.

Por: Bang Showbiz