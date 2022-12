Harry Styles pasará su cumpleaños con Nadine Leopold

El cantante de One Direction Harry Styles -a quien se ha relacionado sentimentalmente en el pasado con Taylor Swift y con la presentadora Caroline Flack, entre otros rostros populares- habría vuelto a encontrar el amor al lado de la modelo de Victoria's Secret Nadine Leopold, con quien planea celebrar su 21 cumpleaños este domingo en Los Ángeles.

"Todo el mundo intenta burlarse de él diciéndole que está enamorado, y él no lo niega. Es algo real, nunca había sentido algo parecido por otra persona antes. Harry ha pasado literalmente todo su tiempo libre en Los Ángeles junto a Nadine. Están como locos el uno con el otro y no soportan estar separados. No hay otra persona con la que pudiera preferir pasar su cumpleaños", explicó una fuente al periódico The Sun.

Harry estaría ansioso de celebrar su cumpleaños para alcanzar la mayoría de edad en Estados Unidos y dejar de ser el único componente de One Direction que no puede beber legalmente allí.

"Harry se muere de ganas de poder beber legalmente en Estados Unidos. Forma parte de la que es sin duda la banda más famosa del mundo pero no puede conseguir que le sirvan una bebida en algunos sitios. Está harto de ser el objeto de todas las bromas sobre bebés en el grupo desde que le apodaran 'Baby Spice'", aseguraba recientemente una fuente al Daily Star.