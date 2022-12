Harry Styles le demuestra el amor a su novia con un tatuaje

El cantante One Direction Harry Styles habría organizado todos los preparativos necesarios para que su tatuador favorito, Shamrock Social, viajara hasta su casa de Los Ángeles para realizarle a él y a su novia, la modelo Nadine Leopold, sendos tatuajes con sus respectivas iniciales en un intento por demostrarle a la joven lo en serio que se toma su relación.

"Harry está teniendo que esforzarse mucho con Nadine. Es consciente de su reputación de mujeriego. Está intentando demostrarle desesperadamente que va en serio con ella y que para él no es otra chica más", aseguró una fuente a la revista heat.

El gesto de Harry parece haber dado resultado y la maniquí ya habría prometido visitarle tanto como pueda durante la gira musical de la popular banda, siempre y cuando no interfiera con su trabajo.

"Ahora mismo Nadine está trabajando en México pero se unirá a la gira de One Direction un par de días, pero no a costa de su propia carrera. Todo girará alrededor de su agenda como modelo. No piensa seguirle a todas partes como un perrito faldero y eso es lo que le gusta tanto a Harry. Está loco por ella", añadió.

Bang Showbiz