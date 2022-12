Harry Styles condena el comportamiento de sus compañeros de One Direction

Las diferencias que separarían desde hace meses a Harry Styles y a sus compañeros de One Direction van camino de convertirse en un abismo en toda regla, ya que el carismático cantante no ha mostrado ningún reparo a la hora de condenar el comportamiento "irresponsable y estúpido" de Zayn Malik y Louis Tomlinson, después de hacerse público un vídeo en el que estos dos cantantes aparecen bromeando acerca del consumo de marihuana mientras comparten un cigarrillo de aspecto sospechoso.

"Harry está muy enfadado porque está seguro de que se avecina una debacle. Esta debería ser una de las semanas más importantes del grupo por el inicio de su gira en el Reino Unido, pero ahora se ha visto empañada por una polémica que podría dañar gravemente la reputación de todos. Harry piensa que fue una idea estúpida e inmadura por parte de Louis y Zayn grabarse durante un momento de intimidad", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

En lugar de integrarse en el frente unido que han exhibido sus otros compañeros para apoyar a Louis y Zayn ante las duras críticas recibidas, Harry ha preferido desmarcarse de las controvertidas imágenes y eso explica que recientemente decidiera viajar por separado en lugar de hacerlo con sus anteriormente "adorados hermanos".

"Pese a su reputación, Harry es increíblemente profesional y se toma muy en serio el efecto de su conducta en sus fans más jóvenes, por lo que no se siente cómodo con este tipo de comportamientos. Antes se refería a sus compañeros como unos hermanos a los que adoraba, pero ahora se siente muy decepcionado con ellos", añadió el mismo informante.

Por su parte, Louis Tomlinson vive estos días más pendiente de controlar las negativas consecuencias que el vídeo ha provocado en su imagen pública que de arreglar su ya maltrecha relación con su compañero de banda.

"Louis se pasó toda la noche despierto, pendiente de su teléfono para intentar anticipar la reacción de sus fans. Es consciente de que todo el mundo está hablando del tema, y quiere tratar de minimizar el alcance de los daños", aseguró.

Publicidad

Sin embargo, los problemas de Zayn y Louis podrían ir más allá de una simple condena por parte de sus seguidores si las autoridades estadounidenses deciden denegarles la entrada al país, una posibilidad que preocupa enormemente a todo el equipo de One Direction ya que los jóvenes tienen previsto comenzar el tramo norteamericano de su gira mundial 'Where We Are Tour' el próximo 1 de agosto.

"Todo depende de la decisión de las autoridades fronterizas. Sería un desastre si Zayn y Louis se ven envueltos en un problema de este tipo, pero existe la posibilidad de que los estadounidenses decidan convertir su situación en un ejemplo para los demás", concluyó.