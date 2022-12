Harry Styles combate las espinillas con excremento de pájaro

El carismático Harry Styles ya no soporta los dramáticos estragos causados por el acné en su juvenil rostro, por lo que ha comenzado una rutina intensiva de tratamientos faciales -conocidos en Japón como 'Facial Geisha'- para borrar los incómodos granos antes de empezar su nueva gira mundial con One Direction. El guapo artista se ha tomado tan en serio el cuidado de su piel, que incluso ha accedido a que le apliquen excremento de pájaro en su cara como parte del proceso.

"Harry lleva varias semanas sumido en un tratamiento facial con excrementos de ave que se extenderá hasta el comienzo de la gira. No quiere que se le vean los granos como ya le ocurrió en conciertos anteriores. Lleva muchos años luchando contra los efectos de una piel demasiado sensible", desveló una fuente al periódico Daily Star.

Publicidad

El vocalista británico podría haber oído hablar de los beneficios del peculiar ungüento -formado por excrementos en polvo de ruiseñor, salvado de arroz y agua- a través de su tatuador Freddy Negrete, quien habría asegurado al ídolo juvenil que este es uno de los secretos de belleza de estrellas de Hollywood como Angelina Jolie y Brad Pitt.

A pesar del pestilente olor que desprendería, este tratamiento facial cuesta aproximadamente unos 120 euros (170 dólares) por sesión debido a los milagrosos resultados que ofrecería, una eficacia que ya habría experimentado Harry en primera persona al haber notado una gran mejoría en las últimas semanas.

"Por el momento Harry está muy satisfecho con los resultados. Ahora mismo tiene un gran aspecto, quizá por los agentes tonificantes y antiarrugas que tiene esta fórmula", añadió la citada fuente.

Harry y sus compañeros de grupo -Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson- darán comienzo a su nuevo periplo mundial 'Where We Are' hoy viernes en el estadio El Campin de Bogotá (Colombia).