Harrison Ford se burló de Oscar Isaac cuando le pidió consejo para pilotar una nave

El veterano Harrison Ford no pudo resistirse a tomarle un poco el pelo al actor Oscar Isaac cuando este se le acercó en el rodaje de 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' para pedirle consejo sobre cómo pilotar una nave espacial, convencido de que la experiencia como piloto en la vida real de Ford le ayudaría a dar más realismo a su interpretación.

"En la película tengo algunas escenas de pilotaje y estaba muy emocionado cuando llegué al rodaje. Y Harrison Ford es un piloto real, así que le dije: '¿Me puedes dar algún consejo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué debería hacer para que parezca que estoy pilotando?'. Y me contestó muy serio: 'Es de mentira. Y en el espacio... Así que nada de lo que yo sé se aplica al caso'. Le contesté: 'Vale. Entendido'", relató divertido Oscar a su paso por el programa de 'Late Night with Seth Meyers'.

Pero dejando a un lado su socarrona respuesta, Harrison demostró ser un compañero de rodaje de ensueño para Oscar, ofreciéndose incluso a llevarle con él en uno de los muchos vuelos que realiza con sus avionetas en su tiempo libre.

"Es muy divertido, hablé con Harrison antes de rodar. Me dijo: 'Cuando quieras darte una vuelta, podemos volar juntos'. Y yo me puse en plan: '¡Eso es genial'. Aunque al final, por culpa de los horarios de rodaje, no pudimos encontrar tiempo para hacerlo", aseguraba Oscar a ING News.

Por: Bang Showbiz