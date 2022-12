Harrison Ford quiere una quinta entrega de Indiana Jones

Han pasado más de tres décadas desde que Harrison Ford, de 71 años, se enfundara por primera vez la chaqueta de cuero y el sombrero de ala del ya emblemático Indiana Jones, pero el veterano actor no descarta volver a hacerlo por quinta vez si los productores se animan a lanzar una quinta película que dé continuidad a la saga. "Me encantaría volver a hacer otra película de Indiana Jones. Sería genial volver a dar vida a este personaje, incluso a mi edad. Ya no tengo a mano ni el sombrero ni el látigo, pero sé que puedo encontrarlos rápidamente si me dan la oportunidad", bromeó el actor durante una entrevista con el canal de televisión francés TF1.



Además de exhibir su gran disposición a la hora de rescatar uno de sus grandes papeles en la historia del cine, Harrison Ford podría haberse prestado también para resucitar al mítico Han Solo en el Episodio VII de 'La guerra de las galaxias', un proyecto que se encuentra todavía en fase de preproducción y que no ha permitido confirmar todavía el posible regreso del reputado intérprete a la famosa franquicia.



A pesar de su dilatada carrera y su experiencia con los medios de comunicación, la estrella de Hollywood también confiesa que no le gusta ser el centro de atención en el plano de su vida más cotidiana, aunque aguanta con firmeza los flashes de las cámaras y las inquisitivas preguntas de los periodistas cuando se ve obligado a promocionar su trabajo.



"Cuando estoy trabajando en algo, estoy totalmente disponible para la prensa, pero el resto del tiempo estoy en casa. Odio que las cámaras estén detrás de mí en mi vida cotidiana, porque no quiero que la gente se canse de mí, solo quiero ser una figura pública por mi trabajo", confesó al mismo medio.



Fuente: Bang Showbiz

