¿Habrá segunda temporada del reality de Rob Kardashian y Blac Chyna?

La familia Kardashian está más que acostumbrada a verse continuamente rodeada de cámaras con el objetivo de documentar al detalle su ámbito más cotidiano, por lo que no es extraño que los hermanos de la archiconocida Kim Kardashian disfruten con frecuencia de algún que otro programa de telerrealidad para ellos solos, como ha sido el caso de 'Rob y Chyna', un 'spin-off' del clásico espacio familiar 'Keeping Up with the Kardashians' que exploraba el noviazgo del único varón de la familia y su controvertida pareja, la stripper Blac Chyna .

Ver: ¿Se arrepintieron? Rob Kardashian y Blac Chyna aplazan sus planes de boda

Publicidad

Ahora que ambos son padres de una hija de tres meses, llamada Dream Renée, sus seguidores más fieles están deseando que el formato vuelva cuanto antes a la pequeña pantalla, pero lo cierto es que las últimas disputas que han venido protagonizando los dos enamorados estarían complicando sobremanera los preparativos de una hipotética segunda temporada, ya que de las profundas desavenencias que habría entre ellos se desprendería la imposibilidad de que puedan trabajar juntos.

"Ahora mismo, el programa 'Rob y Chyna' está en el aire, no se sabe todavía si la producción seguirá adelante o terminará cancelándose", afirma un responsable del formato a la revista People.

Ver: Blac Chyna busca ‘ganarse’ a su suegra para limar las asperezas con la familia Kardashian

Pese a que la productora prefiere no aventurarse en predicciones y especulaciones sobre el futuro del programa, fuentes cercanas a la conflictiva pareja aseguran tajantemente que, a día de hoy, resultaría muy difícil que sus dos protagonistas dejen atrás sus diferencias personales para centrarse en lo que de verdad ha importado siempre al clan Kardashian: lucrarse a través de su faceta televisiva.

Publicidad

"Fue duro rodar la primera temporada y la segunda es algo que no va a ocurrir. No pueden pasar un día entero juntos, logísticamente, no pueden hacerlo. Los dos ejercen de padres de Dream pero no pasan tiempo juntos con su hija", informa otra fuente a US Weekly.

Desde su última separación hace un mes, Rob vive en la casa de su madre Kris Jenner y se encarga de cuidar de su hija cuando Chyna se encuentra fuera de Los Ángeles. Pese a los vaivenes de su relación, parece que haber sido padre ha devuelto la estabilidad anímica al joven diseñador de calcetines, quien llegó a atravesar un período de profunda depresión a causa del sobrepeso y de su tendencia a canalizar la tensión con la ingesta compulsiva de alimentos.

Publicidad

El hijo pequeño del malogrado Robert Kardashian hizo pública su relación con la actual madre de su hija en 2016, anunciando su compromiso matrimonial en abril, una situación que aunque generó pequeños conflictos en el seno de su familia -Chyna es expareja de Tyga, el actual novio de Kylie Jenner, con el que tiene un hijo de cuatro años- consiguió que Rob regresara por todo lo alto a la vida pública tras casi cuatro años sin salir prácticamente de casa.

"Todo iba tan rápido en su relación, el bebé, el compromiso y el programa que esta ruptura les ha sentado muy bien a los dos. Ahora que han tenido su espacio, veremos si vuelven juntos, pero por ahora están felizmente separados. Están mucho más felices y en un mejor momento ahora", comentaba otra fuente previamente a US Weekly.

Publicidad

Ver: Rob Kardashian recibe críticas por besar a su hija en la boca

Por: Bang Showbiz