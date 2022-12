Gwyneth Paltrow y Chris Martin, de camino a la reconciliación

Aunque han pasado ya tres meses desde que anunciaran el fin de su matrimonio, la oscarizada Gwyneth Paltrow y su exmarido Chris Martin siguen viviendo juntos por el bien de sus hijos y, a diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, no han parado de exhibir en público la gran complicidad que todavía les une, un vínculo que ahora podría ser esencial, además, a la hora de materializar una más que posible reconciliación.

"No han tomado una decisión todavía sobre lo que van a hacer en el futuro, pero lo cierto es que en estos momentos están mejor que nunca, su relación no podría ser más dinámica y flexible. Están tan enamorados como el primer día, esa es la verdad, pero ahora que ya no sufren la misma carga de tensión y de estrés que en el pasado, están aprovechando al máximo todo el tiempo que pasan juntos", aseguró una fuente a la revista People.

Pese a que su decisión de permanecer bajo el mismo techo y de organizar unas agradables vacaciones familiares para este verano se entendía como una forma de hacer que la ruptura fuera más llevadera para sus dos hijos, Apple (9) y Moses (8), en el entorno de la pareja ya se especula con la posibilidad de que ambos hayan empezado a arrepentirse del comunicado que enviaron en marzo a los medios de comunicación para compartir con el mundo el supuesto final de su historia de amor.

"Chris ha llegado a decir en más de una ocasión que está empezando a tener dudas sobre la decisión que tomaron de poner fin a su matrimonio, ya que le encanta estar junto a su adorada familia y, sobre todo, porque cada día que pasa se siente más a gusto en compañía de Gwyneth. Ella ha sido un poco más reservada en este sentido, pero es evidente que se siente muy cómoda con la vida familiar en la que está sumida actualmente. Su sonrisa la delata y demuestra que sigue muy enamorada. Probablemente es solo cuestión de tiempo que todo vuelva a la normalidad", indicó el mismo confidente.