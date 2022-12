Gwyneth Paltrow y Chris Martin continúan exhibiendo su estrecha relación

A diferencia de otras exparejas sumidas en matrimonios fallidos, la actriz Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin no tienen ningún problema en pasar juntos más tiempo del que sería estrictamente necesario para velar por la estabilidad de sus hijos, por lo que no sorprende que ambos quisieran disfrutar junto a los pequeños Apple (9) y Moses (8) de la festividad del día de la madre en una de las playas cercanas a su mansión de Malibú (California).

"Gwyneth y Chris se lo pasaron en grande junto a sus hijos. Los dos estaban completamente relajados en compañía el uno del otro. Cualquiera que estuviese viéndoles pensaría que eran una familia más sin grandes problemas", aseguró una fuente al portal de noticias Radar Online.

Desde que los dos artistas anunciaran su separación el pasado mes de marzo, no ha parado de especularse con la posibilidad de que la "idílica" ruptura no hubiese sido en realidad tan pacífica como se había vendido, aunque los dos implicados no han dejado de protagonizar apariciones conjuntas durante estas últimas semanas. La última de ellas tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños del también actor Robert Downey Jr, compañero de Gwyneth en la saga de acción 'Iron Man', hace solo unos días.

La imagen de unidad que ambos han estado proyectando para restar dramatismo a su ruptura se ve reforzada por la decisión de continuar viviendo juntos en la propiedad familiar de Malibú, ya que el recinto cuenta en realidad con dos espacios residenciales completamente diferenciados.

La idea de permanecer bajo el mismo techo parece desmentir los comentarios que apuntaban a que el líder de Coldplay planeaba quedarse para él solo la casa valorada en 14 millones de dólares (10 millones de euros), ya que había sido adquirida utilizando un fondo fiduciario especial.

"Para la compra de esta propiedad se creó un fideicomiso distinto llamado Magical Kingdom, lo que quiere decir que algo había cambiado ya en la relación entre ellos. El resto de sus viviendas, incluyendo su casa de Londres y de Nueva York, habían sido adquiridas bajo el paraguas de la compañía Orchard House LLC. Pero parece ser que ahora se ha utilizado un fondo diferente a la firma con la que se asocia a Gwyneth", aseguraba al diario The New York Post una fuente especializada en propiedades inmobiliarias.