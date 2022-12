Gwyneth Paltrow pierde al director de su blog

Tras el anuncio del fin de su matrimonio con Chris Martin, Gwyneth Paltrow no vive uno de sus mejores momentos ya que a los comentarios que apuntan a que la relación con su exmarido no sería tan idílica como parece se suma ahora un nuevo problema en el ámbito profesional, con la renuncia de Seb Bishop, director ejecutivo del blog de vida y estilo de la actriz, Goop.

Bishop ha dimitido después de que la estrella hiciera público que planeaba trasladar las oficinas de la compañía de Londres a Los Ángeles, un lugar al que en principio el ejecutivo tenía pensado mudarse.

"Seb estaba listo para dejar Londres junto a su mujer Heidi y sus hijos, e incluso había mirado propiedades en Los Ángeles. Pero, de pronto, ha renunciado", declaró una fuente a la sección Page Six del periódico The New York Post.

Parece ser que el británico -que se unió al blog en 2011- ha decidido abandonar la compañía por los distintos puntos de vista que la actriz y él mantienen sobre la dirección, que se han visto agravados después de que Gwyneth anunciara en la página web su separación de Chris tras diez años de relación.

"Hay rumores de que él y Paltrow tienen grandes desacuerdos acerca de la dirección de Goop, en parte porque usó el sitio web como vehículo para su vida personal anunciando su separación", añadió.

El representante de la artista ha anunciado que Bishop -quien anteriormente dirigía una organización benéfica para la lucha contra el sida, RED- continuará trabajando para Goop hasta que pueda encontrársele sustituto.

"Seb todavía forma parte de Goop, pero ha decidido no mudarse con su familia a Los Ángeles. Ayudará con la transición hasta que se nombre a su sustituto", aseguró.